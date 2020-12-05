Hristiyan grup, “İsa kraldır” diye tezahürat yaparak California’da bulunan monoliti yıktı; yerine haç dikti

Hristiyan olduğunu iddia eden bir grup, geçen günlerde California’da bir dağın tepesinde bulunan ‘gizemli’ monoliti yıktı.

Gece saatlerinde Atascadero yakınlarındaki Pine Dağı’na tırmanırken sosyal medya üzerinden yayın yapan gençler, “İsa kraldır” diye tezahürat yaparak monoliti devirdi.

Grup, monolitin olduğu yere tahta bir haç dikti ve daha sonra monolitin kalıntılarını dağdan aşağı taşıyıp arabalarına yükledi.

Videodaki gençlerin enerji içeceği içtiği, saldırgan yorumlarda bulunduğu ve Donald Trump’tan bahsettiği aktarıldı.

Atascadero Belediye Başkanı Heather Moreno yapılana tepki göstererek, “Bu genç adamlar 5 saat uzaktan gelip monoliti vandalize etme ihtiyacı duyduğu için kızgınız. Monolit, stresli geçen şu günlerde özel ve eğlenceli bir şeydi” dedi.

Atascadero yakınlarındaki monolit, Utah’takinin dünya çapında haber olmasının ardından bulunmuştu.

Utah’taki monolit, geçen hafta ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görülmüştü. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı internet kullanıcıları gizemli sütunun nerede olduğunu uydu görüntülerinden buldu. Son haftada yüzelerce kişinin ziyaret ettiği monolit geçen günlerde ortadan kayboldu.

Monolitleri kimin yerleştirdiği ve Utah’takini kimin kaldırdığı bilinmiyor.

https://t24.com.tr/haber/hristiyan-grup-isa-kraldir-diye-tezahurat-yaparak-california-da-bulunan-monoliti-yikti-yerine-hac-dikti,918811