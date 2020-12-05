Gülşehir’de ki kayadan oyulmuş kiliseyi gördünüz mü?

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kayadan oyulmuş St. Jean Kilisesi görenleri hayrete düşürüyor.

Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kayadan oyulmuş ve tarihi uzun yıllara dayanan St. Jean Kilisesi özellikle yabancı turistlerce büyük ilgi görüyor.

İlçede ki yerleşim alanının yanı başında yer alan bir peribacasının içine oyulmuş bir halde ki kilisenin bulunduğu alanın Bizans döneminde yoğun bir yerleşim yeri olduğu çevresindeki peribacası ve tüf kayaya oyulmuş mekanlardan rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Kilisenin hemen yakın çevresinde iki adet kaya oyma kilise daha buluyor. Ancak bu kiliselerde fresk olmadığı ifade ediliyor. Gülşehir St. Jean Kilisesi bir peribacasının içerisine iki katlı olarak oyulmuş. Alt katta yer alan kilise tek apsisli, haç planlı ve haç kolları beşik tonozludur. Üst kattaki kiliseye göre daha eski olup duvarlarda ana kaya üzerine kırmızı aşı boyası ile stilize hayvan ve geometrik haç motifleri tasvir edilmiştir.

Üst kiliseye alt kiliseden kayaya oyma merdivenlerle ulaşılıyordu. Orijinal kaya oyma merdivenler yıkıldığından yenileme sırasında üst kiliseye çıkışı sağlamak için demirden düzenli bir merdiven yapılmıştır.

Üst katta yer alan kilise tek apsisli ve tek neflidir. Ana apsisin kuzey ve güneyinde iki niş, batı duvarında üç niş, kuzey duvarında ise iki niş bulunmaktadır. Kilise apsisinde bulunan yazıta göre 25 Nisan 1212 yılına tarihlenmektedir.

https://www.nevsehirkenthaber.com/haber/5844324/gulsehirde-ki-kayadan-oyulmus-kiliseyi-gordunuz-mu