Ermenistan’da eski cumhurbaşkanları ve muhalefet harekete geçti

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, ülke yönetiminin Dağlık Karabağ’daki silahlı çatışmanın kaçınılmaz hale gelmesi için her şeyi yaptığını söyledi. Üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Paşinyan’ı ihanetle suçlarken muhalefet partileri Paşinyan’a istifa etmesi için 8 Aralık’a kadar süre verdi.

Ermenistan’da yayın yapan Beşinci Kanal’a konuşan Koçaryan, Hükümet’in bunu ‘bilinçli ya da bilinçsiz’ olarak yapmış olabileceğini söyledi. Koçaryan, “Elbette ki bu savaş önlenebilirdi”diye konuştu.



Yerevan’ın müzakere sürecini çıkmaza sokmak için ‘farklı nedenler uydurduğu’ şeklinde izlenim oluştuğunu öne süren Koçaryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çelişkili açıklamalar, eş başkanların bile Ermeni tarafının ne istediğini bilmediği bir durum yarattı. Savaş, müzakere sürecinin Ermeni tarafınca engellendiğinden hiç kimsenin şüphe duymadığı bir anda başladı.”

Koçaryan, ‘Dağlık Karabağ’ın varlığının yasal dayanağının ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesi olduğunu, ancak Yerevan’ın meseleyi toprak bütünlüğü düzlemine taşıdığını’ ve dünya toplumunun çözümü bu bağlamda ele almaya başladığını” vurgulayarak, şunları söyledi:



“Azerbaycan’ı savaşı başlattığı için kaç kişi kınadı? Bu tam anlamıyla bir diplomatik çöküş.”

Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Koçaryan, Paşinyan’ın iktidara gelmesinden sonra soruşturmaya uğramış ve tutuklanmıştı. Koçaryan, Ermenistan’da 2008’deki seçim sonrası düzenlenen protesto gösterileri sırasında 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve yargılandı. Koçaryan daha sonra tahliye edildi.

Ermenistan’da 2008’de yapılan ve Serj Sarkisyan’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmiş, 2’si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Koçaryan bu gösterilerin şiddetle bastırılmasından sorumlu tutuluyor.

Sarkisyan’dan açıklama

Öte yandan Ermenistan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın ofisinden de yazılı bir açıklama yapıldı ve “Nikol Paşinyan tarihte korkak ve halk tarafından alnına hain damgası vurulan bir lider olarak anılacak” dendi.

8 Aralık’a kadar süre

Muhalefet partileri ise Paşinyan’a istifa etmesi için 8 Aralık Salı gününe kadar süre verdi. Taşnaksutyun Partisi’nden İşhan Sağatelyan “Danışmanları ile görüşmesi ve istifa kararı alması için Paşinyan’a Salı günü saat 12’ye kadar süre veriyoruz” dedi.

Muhalefetin ortak başbakan adayı Vazgen Manukyan da bugün bir mitingde konuştu. Manukyan “Nikol Paşinyan’ın her gününün bizi aylarca geriye itiyor” dedi. Manukyan “Onlardan ne kadar çabuk kurtulursak, 1988’de gittiğimiz yolu o kadar çabuk takip edip zaferlere ulaşırız. Nikol Paşinyan bir şeyi anlamalı, ne kadar erken istifa ederse onun için o kadar iyi. Yaratılan bu hareket kazanamazsa, öfkeli insanlar onu mahveder. Bu hareket, Ermenistan’daki durumu medeni bir şekilde değiştirme fırsatı veren bir yoldur. Başarısız olursa, durum daha da kötüleşecek, ancak her halükarda o gidecek ”dedi.

“Gönüllü gitmezse zorla gider”

Azerbaycan ve Rusya ile varılan anlaşmayı eleştiren Manukyan şöyle devam etti:

“Her şeyden önce üçlü anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz, ancak bu belge fiilen çalışıyor ve onu değiştiremiyor veya reddedemiyoruz. Bu belge, kusurlu biçimde çok dikkatsizce hazırlanmıştır. Yeni hükümet, her belirsizliği müzakereler yoluyla Ermenistan lehine çevirmelidir. İkinci mesele, güvenlik sorunudur. Ordumuzu, etkinliğini yeniden eski haline getirmeli, modern bir ordu haline getirmeliyiz ”



Ermenistan’ın tekrar müzakere sürecine girmesi gerektiğini söyleyen Manukyan şunları söyledii:



“En önemli konulardan biri, kayıp askerlerin, tutsakların, öldürülen askerlerin ailelerine yardım meselesidir. Ermenistan’da atmosferin iyileşmesi de önemlidir. Ermenistan’da dış güçler bilinçli olarak halkı ayırmak için çalışıyor. Halkımızın ilerlemesinin en büyük engellerden biri Nikol Paşinyan. Paşinyan gönüllü olarak gitmeli, aksi takdirde zorla gidecektir ”

(Ajanslar, Sputnik, Aysor.am)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24995/ermenistan-da-eski-cumhurbaskanlari-ve-muhalefet-harekete-gecti