Cemevi iki yıl karanlıkta bırakıldı, Bakan müftülüğü işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturaları ödenmediği için yaklaşık 2 yıl boyunca karanlıkta bırakılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi’nin ibadethane statüsünde değerlendirilerek elektrik tüketim bedelinin kurum bütçesinden ödenme imkânın olup, olmadığı konusunda müftülüğe işaret etti.

2 yıl elektriksiz bırakılan Diyarbakır Cemevi’nin elektrik sorunu hala muamma. Cemevinin elektrik giderlerinden muaf tutulması için Diyanet’e başvurmaları gerektiği belirtilirken, PSKAD Diyarbakır Şub Başkanı Aydın Tatlı, Alevilerin Diyanet’i kabul etmediğini hatırlattı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi’nin, cemevlerinin de cami, kilise ve diğer ibadet yerleri gibi elektrik enerjisinden muaf tutulması talebiyle faturalarını ödememesi üzerine 2018 yılında elektriğinin kesilmesi bürokratik bir muammaya dönüştü. Derneğin elektriğinin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından kesilmesi üzerine Halkların Demokratik Partisi (HDP), cemevine ayrımcı uygulama yapıldığı gerekçesiyle durumu soru önergesi ile Meclis gündemine taşımıştı.

Diren Yurtsever’in Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HDP’nin verdiği bu soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

BAKANLIK MÜFTÜLÜĞÜ İŞARET ETTİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak verilen yanıtta, DEDAŞ’ın cemevi olarak kullanılan yerlerde ibadethane tarifesi tanımlama yetkisinin olmadığı kaydedildi.

Bakan Dönmez, “İbadethane statüsünde bulunan abonelerin elektrik faturaları bağlı bulundukları müftülükler tarafından ödenmektedir” dedi.

Verilen yanıtta ayrıca cemevinin ibadethane statüsünde değerlendirilerek tüketim bedelinin müftülük bütçesinden ödenme imkânın olup, olmadığı konusunda ilgili müftülüğe başvuru yapılması gerektiği ifade edildi.

ŞUBE BAŞKANI: DİYANET’İ TANIMIYORUZ

Bakanlığın bu yanıtı üzerine ulaştığımız Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Tatlı, sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını dile getirdi.

Cami, kilise gibi ibadethane yerlerinin elektrik faturasının Diyanet Başkanlığı’nca karşıladığını ve aboneliğinin de Diyanet adına yapıldığına dikkat çeken Tatlı, Aleviler olarak Diyanet’i kabul etmeyerek lağvedilmesi yönünde bir tutum içerisinde olduklarını hatırlattı.

Tatlı, cemevi elektrik giderlerinin Diyanet bütçesinden değil, genel bütçeden karşılanması gerektiğini de söyledi.

‘MAHKEME KARARINI BEKLEYECEĞİZ’

Cemevinin kesilen elektriğinin yeniden bağlanması ve elektrik giderlerinin kamu tarafından ödenmesi için açtıkları davanın devam ettiğini kaydeden Tatlı, mahkemenin cemevi binasının ibadethane kapsamında kabul edilecek bölümlerinin tespiti için keşif yaptığını belirtti. 12 Aralık’ta görülecek duruşmada mahkemeden karar çıkmasını beklediklerini, buradan çıkaracak karar doğrultusunda Diyanet’e başvuru yapıp yapmamaya karar vereceklerini söyledi.

Tatlı, “Cemevleri resmi olmamakla beraber ibadethane statüsüne alınmış ama uygulamada sıkıntı var. Diyanet’e abonelik yaptırmamız isteniyor. Bizim gidip abonelik başvurusunda bulunmamız gerekmiyor, müftülüğün direk olarak ‘burası ibadethanedir’ deyip abonelik yapması gerekiyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla cemevinin bulunduğu arsanın olduğu alan ibadethane yeri olarak tescillendi” diye konuştu.

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