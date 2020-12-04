Ülkücüler Almanya’da yaşayan Ermenileri ölümle tehdit ediyor

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da yasaklanması için Federal Meclis’te karar alınan Türk devletinin paramiliter ırkçı gücü Ülkücülerin Almanya’da yaşayan çok sayıda Ermeni’yi ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Son dönemlerde Ülkücüler veya Bozkurtlar isimleriyle örgütlenen Türk faşistleri Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehdit etmeye başladılar.

AKP-MHP iktidarının paramiliter gücü olan ve birçok şiddet olayına karışan Ülkücüler, 29 Ekim 2020 günü Fransa’nın Dijon kentinde Ermenilere yönelik gerçekleştirdikleri linç saldırılarının ardından Paris yönetimi 4 Kasım’da bu grupları yasaklama kararı almıştı.

Aynı şekilde 18 Kasım günü de Almanya’da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar Partisi (SPD)’nin yanı sıra Yeşiller Partisi ile Hür Demokratlar Partisi (FDP) Ülkücü Hareketi’nin yasaklanmasını önünü açan yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edilmişti.

Avrupa ülkelerinin aldığı bu tedbirlere rağmen Türk faşistlerinin son günlerde özellikle Almanya’da yaşayan Ermenilere yönelik çok sayıda tehdit mektupları gönderdikleri ortaya çıktı.

Almanya’da günlük yayınlanan Die Welt gazetesinin haberine göre Ermenilerin ölüm mektuplarını en çok Hanau, Osnabrück ve Hamburg kentlerinde aldı.

Özellikle Karabağ bölgesinde Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı gerçekleştirdiği savaşın ardından söz konusu mektupların sayısında ciddi bir artışın olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Ermeni avukat İlias Uyar, Köln ve Berlin’de yaşayan Ermenilerin de aynı telefon numaralarından yapılan aramalarda ölümle tehdit edildiğini aktardı.

Ermenilerin can güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’ya hitaben bir mektup kaleme alan Almanya Ermeni Kilisesi Piskoposu Serovbe Isakhanyan, ülkede yaşayan Ermenilerin kaygılarını aktardı.

Isakhanyan, Artsakh’taki çatışmaları gerekçe yapan aşırı Türk ırkçılarının başlattığı kampanyalara dikkat çekti.

Yıllardır AKP-MHP yanlısı aşırı Türk milliyetçileri ve ırkçılarına sessiz kalan Avrupa ülkeleri nihayet son bir aydır bu grupların yasaklanması için harekete geçtiler.

Türk milliyetçilerinin en çok örgütlendiği ülkelerin başında gelen Almanya’da Ülkücü Hareket ile bağlantılı dernek ile faaliyetlerin yasaklanması için Federal Meclis’te kabul edilen tasarının ardından gözler İçişleri Bakanlığı’na ve Merkel hükümetine çevrildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/04/Almanya-bozkurt-Ermeni/199022