Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler

Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde öldürüldüğü ileri sürülen Azize Santa Barbara, bugün İzmit’te düzenlenen tören ile anıldı

Serhat Güneş

Roma İmparatorluğu’na bir dönem başkentlik yapan, ‘Santa Barbara Kulesi’ olarak da adlandırılan Bağçeşme mevkinde bulunan tarihi surlar altında bugün sabah saatlerinde ayin yapıldı. Hristiyanlığı kabul ettiği için babası Dioskorus tarafından başı kesilerek öldürülen ve Hristiyanlığın ilk Azizesi kabul edilen Santa Barbara’nın anıldığı ayine İstanbul ve Kocaeli‘den az sayıda kişinin katıldı. Pandemi nedeni ile kısıtlı bir katılım ile gerçekleşen ayini İstanbul Patrikliğinden Peder Dimitri Mayaoğlu, Peder Yardımcısı Vasil Grigoriadis, Dafnusia(Kefken) Episkoposu Smaragtos yönetti. Törende Azize Santa Barbara için dualar okunarak, mumlar yakıldı.

“SANTA BARBARA’NIN SALGINLARI İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ VAR”

Ayin sonrası açıklamalarda bulunan Peder Dimitri Mayaoğlu konuşmasında, “Bugün burada Azize Barbara için yaptığımız duayı yönetmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu sene maalesef bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden dolayı çok az kişi ile buradayız. En son 3 sene evvel şahsen buraya gelmiştim. Burası dolup taşıyordu. Bu sene bu kadar az kişi ile bulunmak üzücü. Ümidimiz, bir sonraki sene daha iyi şartlarda ve sağlıklı bir şekilde burada olabilmek. Barbara’nın Azize olarak salgın hastalıkları iyileştirme özelliği var. Umarız bu özelliğini dualarımızın karşılığında bize verir. Ülkemizi ve bütün dünyayı pandemiden kurtarır ve Allah’a bizim için aracılık eder. Dualarımızı inşallah hem Azize Barbara hem de Allah duymuştur. Hepimize sağlık verir” ifadelerini kullandı.

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https://www.kocaeligazetesi.com.tr/foto/5848618/pandeminin-bitmesi-icin-izmitte-azize-barbaraya-dua-ettiler#