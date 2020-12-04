Fanatik Yahudi, Kudüs’te kilise yakma girişiminde bulundu

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Fanatik bir Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Azap Kilisesi’ni (Gethsemane – Church of All Nations) ateşe vermeye çalıştı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, adı belirtilmeyen 49 yaşındaki bir şüphelinin, Doğu Kudüs’teki Zeytin Dağı’nın eteklerinde bulunan ve Hristiyanların en önemli kiliselerinden biri olan Azap Kilisesi’ne ziyaretçi olarak girdiği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudi’nin beraberinde getirdiği şişedeki yanıcı maddeyi kilisenin içindeki oturakların üzerine döktüğü ve ateşe verdiği kaydedildi.

Ateşin kilise korumalarınca söndürüldüğü belirtilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/12/04/fanatik-yahudi-kuduste-kilise-yakma-girisiminde-bulundu