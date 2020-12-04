Ermenistan işgaline, 27 yıl önce topraklarından ayrılmak zorunda kalanların oğulları son verdi

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Ermenistan’ın 1993’te işgal ettiği Ağdere’den göç eden Nizami Memmedov’un asker oğlu Serkan Memmedov, memleketindeki işgale son vermek için başlatılan operasyonlarda gazi oldu.

Behlül Çetinkaya

Tartar

Ermenistan’ın işgali nedeniyle 1993’te Karabağ’ın Ağdere bölgesinden kaçan Nizami Memmedov’un asker oğlu Serkan Memmedov, memleketindeki işgale son vermek için başlatılan operasyonlarda gazi olsa da ata yurduna dönmek istiyor.

Ağdere’nin 1993’te Ermenistan işgaline uğramasının ardından memleketinden kaçan ailesiyle Terter’deki Karabağ göçmenleri için inşa edilen toplu konutlarda yaşayan Serkan Memmedov, Karabağ’daki işgali sona erdirmek için başlatılan harekat sırasında yanına düşen havan topu nedeniyle yaralandı.

AA muhabirine konuşan 19 yaşındaki Memmedov, “Fuzuli istikametinde savaşa gidiyorduk. Tabur komutanımız ‘İleri’ emri verdi. Saldırıya geçtiğimizde düşman bize havan topu ile ateş açtı. Bu ateş sonucunda iki arkadaşımla birlikte yaralandık.” dedi.

Saldırıda boğazından, omzundan, kolundan ve bacağından yaralandığını belirten Memmedov’un sol ayak serçe parmağı kesilmiş, vücudunda ise 2 yerde halen şarapnel parçaları bulunuyor.

Memmedov, yaralandıktan sonra önce harekat bölgesindeki, ardından da Bakü’deki hastaneye götürüldüğünü ifade ederek, “Ameliyat oldum, vücudumdan şarapnel parçaları çıkarıldı. Taburcu edildikten sonra izne gönderildim. Tedavim tamamlandıktan sonra görevime dönmek istiyorum.” diye konuştu.

Kendisiyle birlikte yaralanan arkadaşlarının da durumlarının iyi olduğunu söyleyen Memmedov, “Ordumuz işgal edilen toprakları kurtardığı için gurur duyuyorum, O topraklara dönmek istiyorum. Kim istemez ki?” dedi.

“Azerbaycan’ın hepsi bizim toprağımız ama doğduğumuz yer vatandır”

Memmedov’un babası Nizami Memmedov da oğlu gibi evine dönmek istediğini dile getirdi.

Köyünün bugün Ağdam, Terter ve Kelbecer’de olmak üzere üçe bölünen Ağdere rayonunun Ermenistan işgaline uğrayan Kelbecer rayonu topraklarında kaldığını belirten Memmedov, “Ağdere’den 1993’te 30 yaşında ayrıldım. Muharebe başladığında Berde şehrine sığındık.” diye konuştu.

Göç yolunda yaşadıklarını hiç unutmadığını söyleyen Memmedov, “Murov dağını yürüyerek aştık. Murov dağını aşmak çok zordu o yüzden taşıyabileceğimiz kadar eşya dışında hiçbir eşyamızı getiremedik.” ifadelerini kullandı.

Evlerinden ayrılırken Ermenistan’ın saldırılarının hala devam ettiğini anlatan Memmedov, “Elbette geri dönmek istiyoruz orası bizim toprağımız, vatanımız. Azerbaycan’ın hepsi bizim toprağımızdır ama bir de doğduğumuz yer var. Doğduğumuz yer vatandır.” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-isgaline-27-yil-once-topraklarindan-ayrilmak-zorunda-kalanlarin-ogullari-son-verdi/2065399