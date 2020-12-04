Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 7 Aralık’ta Moskova’yı ziyarette bulunacak olan Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan’ı kabul ederek Artsakh (Dağlık Karabağ) anlaşmasının uygulanmasını değerlendireceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,basın toplantısında, “Ermenistan Dışişleri Bakanı, 7 Aralık günü Moskova’ya iş ziyaretinde bulunacak” diye açıkladı.

İki bakanın görüşmesinde, uluslararası ve bölgesel sorunlar ile ikili ilişkilerin ele alınacağını dile getiren Zaharova, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım’daki açıklamasının uygulanması konusuna özel önem verilecek. Rus heyetinin 21 Kasım’da Yerevan ve Bakü’ye yaptığı ziyaret sonucu varılan anlaşmalar kapsamında dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması, altyapının onarımı, bölgedeki ulaşım koridorlarının açılması gibi konulara odaklanılacak” ifadesini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/04/Ermenistan-Moskova-Karabağ/199042