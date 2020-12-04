Didim’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne örülen duvarlar kaldırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan ve 2 kapısına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce duvar örülen Rum Ortodoks Kilisesi, restorasyonun ardından turizme kazandırılacak.

Didim ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi, 2 kapısının, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce duvar örülerek kapatılmasıyla gündeme gelmişti.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, bir dönem kültür merkezi ve kütüphane olarak da kullanılan yapının kapısını tahrip edenler hakkında 15 Eylül’de suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Kapı girişleri eski haline getirildi

Didim Belediyesince duvarların kaldırıldığını ve kapı girişlerinin eski haline getirildiğini anlatan Tuncer, şu bilgileri verdi:

“Şimdi bu bölgenin, özellikle ilçe turizmine nasıl bir katma değer katacağı konusunda hem Didim Kaymakamlığı hem sivil toplum örgütleriyle, Aydın Valiliğimiz bünyesinde bir çalışma yürütüyoruz. Bölgeyi Didim turizmine kazandırmak noktasında bazı fikirlerimiz var. Kısa zamanda inşallah restorasyon projesiyle çok güzel bir sonuç elde etmeyi düşünüyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgulayan Tuncer, şunları anlattı:

“Eğer ihtiyaç olursa kilise olarak da değerlendirilebilecek bir yapı. Fakat şu haliyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir kültür yapısı durumunda. Millet Müzesi’nin bir butik şubesi olarak da değerlendirmesi söz konusu olabilir. Henüz bunlar kesin bir karara bağlanmış hususlar değil. Ancak temel niyet Didim turizmine bu yapının kazandırılması ve yapının tekrar güncel haliyle tarihi yeniden canlandırmasıdır.”

[Fotoğraf: AA]

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/didimdeki-rum-ortodoks-kilisesine-orulen-duvarlar-kaldirildi-536125.html