AGİT: Tüm paralı askerler Karabağ bölgesini terketmeli

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Dağlık Karabağ bölgesindeki gelişmelere dair bir açıklama yayınladı.

AGİT çatısı altında faaliyet gösteren Minsk Grubu üye ülkelerinden Rusya ve Fransa’nın Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Jean-Yves Le Drian’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Bigan’ın ortak açıklaması Karabağ’daki gelişmelere değindi.

Eş başkanlar Ermenistan ve Azerbaycan’a uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini, yani kurbanların cesetlerinin ve tutsaklarının bir an önce değiş tokuş edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Açıklamada mültecilerin gönüllü, güvenli ve uzun vadeli dönüşü için garantilerin öneminin yanısıra, hakların ve kişisel haysiyetlerin de korunması gereklliliği vurgulandı. Açıklamada tüm paralı askerlerin Dağlık Karabağ bölgesini derhal terk etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Karabağ’daki tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemi de vurgulandı.

Eşbaşkanlar, Kızıl Haç ve BM kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası örgütleri insani krizin üstesinden gelmeye yardım etmeye çağırdı. Eşbaşkanlar, AGİT Dönem Başkanı kişisel temsilcisi Andrzej Kasprzyk ve ekibinin çalışmalarına devam etme ihtiyacını vurguladılar.

Eşbaşkanlar Ermenistan ve Azerbaycan’ı, çatışmanın nihai çözümü için esaslı görüşmelere başlayabilmeleri için Minsk Grubu Eş Başkanlarını en erken fırsatta kabul etmeye çağırdılar.

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, AGİT Bakanlar Konseyi’nin Arnavutluk’un Tiran kentinde yaptığı toplantıda AGİT üye devletlerinin Türkiye’ye paralı askerlerini Dağlık Karabağ’dan çekmesi için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Ayvazyan, “AGİT üyesi tüm devletleri, silahlı kuvvetlerini ve bağlantılı terörist gruplarını Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinden ve Güney Kafkasya’dan çekmesi için Türkiye’ye baskı yapmaya devam etmeye çağırıyoruz. Şu ana kadar yabancı militanların çatışma bölgesinden çekildiğine dair bir sinyal yok” dedi.

Agos