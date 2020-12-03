Türkiye’nin Azerbaycan’a silah ihracatı yüzde 600 arttı

Türkiye’nin askeri desteği ile Dağlık Karabağ’da tarihi bir zafer elde eden Azerbaycan, Ocak-Kasım ayları arasında Türkiye’den 256 milyon dolarlık silah ithal etti. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan, Ermenistan’a yaklaşık 3.5 milyar dolarlık zayiat verdirdi. Ermenistan ordusu onlarca hava savunma sistemi, yüzlerce tank ve zırhlı aracını kaybetti. Azerbaycan’ın Türkiye’den yaptığı silah ithalatı son 11 ayda yüzde 600 arttı. Türkiye’den 256 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal eden Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması sırasında ithal ettiği silah ve mühimmatları aktif şekilde kullandı. Rusya’dan aldığı hava savunma sistemleri, zırhlı araçları ve tankları imha edilen Ermenistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı. TÜRKİYE’NİN KAPISINI ÇALIYORLAR Azerbaycan’ın aktif şekilde kullandığı Türk savunma sanayi ürünleri aynı zamanda dünyanın da dikkatini çekti. Dağlık Karabağ’daki savaşın ardından çok sayıda ülke, yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerini satın almak için Türkiye’nin kapısını çaldı. Yeni Şafak