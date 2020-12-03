Sayın Bakanımızın video konferansla düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılımı, 3-4 Aralık 2020 / T.C. Dışişleri Bakanlığı

Sayın Bakanımız, 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) video konferans yöntemiyle düzenlenen 27. Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.

Sayın Bakanımız, Yukarı Karabağ’daki gelişmelerin 30 yıl sonra barış için gerçek bir şans olduğunu, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi ve AGİT’in arabuluculuk çabalarına katkı sağlamaya devam edeceğimizi kaydetti.

Aynı gün Sayın Bakanımız, İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) isimli İtalyan düşünce kuruluşuyla işbirliği içinde video konferans yöntemiyle düzenlemekte olduğu 6. Akdeniz Diyalogları Forumu’na da iştirak etti.

Sayın Bakanımız, dış politikamıza ve bölgesel gelişmelere ilişkin bir hitapta bulunarak Akdeniz’in dalgalarını dinleyerek büyüdüğünü, Akdeniz halkının ılımlı, iyimser ve neşeli bir karaktere haiz olduğunu ve Doğu Akdeniz Konferansı’nın işbirliği için uygun bir ortam oluşturmak için iyi bir fırsat teşkil ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı