Okul müdüründen tepki çeken CHP paylaşımı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde okul müdürü İbrahim Özsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’yi hedef alıp Ermenilere benzetti. Ermenilerin Karabağ’da camileri ahıra çevirmesini “Garip olan bizim camilerde aynısı yapılmıştı bir zamanlar. Acaba yapanlar Ermeniler miydi?” diye yazdı. Müdür tepki çeken paylaşımı sonrası hesabını kapattı.

İsmail AKDUMAN

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Özsoy’un sosyal medya hesabından, Ermenilerin Karabağ’da camileri ahırına çevirmesini “Garip olan bizim camilerde aynısı yapılmıştı bir zamanlar. Acaba yapanlar Ermeniler miydi?. Ermeni zulmü aynı CHP’KK” diye yazdı. Bir eğitimcinin yaptığı bu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Zafer Başar’da basın açıklaması yaparak müdürü kınadıklarını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

CHP İlçe Başkanı Zafer Başar, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında, “02.12.2020 tarihinde ilçemizin önemli eğitim kurumlarından biri olan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi’nin müdürü İbrahim Özsoy’un sosyal medya hesabından partimizi hedef alan çirkin paylaşımlar yapıldığından üzülerek haberdar olduk.

Öncelikle, gençlerimizin eğitiminde en önde yer alan bir eğitimciye asla yakıştıramadığımız bu paylaşımın kim ya da kimler tarafından yapıldığı tabii ki araştırılacaktır. Eğiticimizin sosyal medya hesabındaki bu paylaşımı yaptığı tespit edilenler hakkında, hem ilçe başkanlığı olarak partimiz adına hem de üyesi bulunmamız nedeniyle şahsen yasal başvuru yollarını ivedilikle kullanacağımızı, gerekli suç duyuruları ve şikayetleri yapacağımızı ve süreci yakından takip edeceğimizi bildirmek isteriz” diye konuştu.

BU ÇİRKİN AKILLAR GENÇLERE EĞİTİM VEREMEZ

Müdürün yaptığı paylaşımın bir eğitimciye yakışmadığını dile getiren Başar, “Bu çirkin paylaşımlar, siyasi bir görüşü yahut eleştiriyi iletmekten çok uzak, kötü niyetli, partimizin itibarını ve saygınlığını zedelemeye yöneliktir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu demokrasinin temeli ve hatta garantisi haline gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi adını terör örgütleriyle yan yana kullanabilme cüretini gösterenler sadece kınanmakla kalmayacak, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri önünde hakaretlerinin hesabını vermeleri için gerekli tüm işlemler yapılacaktır.

Bu hakaretleri yapanların çirkin aklının bırakınız gençlerimize eğitim vermeyi, aksine onları zehirleyeceği, geliştirmek yerine tüketeceği açıktır ifadelerini kullandı. Diğer taraftan müdür İbrahim Özsoy’un gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/okul-mudurunden-tepki-ceken-chp-paylasimi-6152499/