Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde “Gomidas” Gösterisi Gerçekleşti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde “Gomidas” gösterisi gerçekleşti.

İKSV’nin düzenlediği, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı ‘Gomidas’, oyuncu Fehmi Karaarslan’ın, sesinde ve bedeninde hayat buldu.

Gomidas’ın son yıllarını geçirdiği Paris’deki akıl hastanesinden seyirciye seslenen gösteri, 27 ve 30 Kasım tarihlerinde, Kumkapı Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Patriklik Kilisesi Külliyesi’nde bulunan Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde seyirciyle buluştu. Biletlerin günler önceden tükendiği gösteride Gomidas eserlerini, daha önce defalarca seslendirmiş olan Lusavoriç Korosu, şefleri Hagop Mamigonyan yönetiminde bu kez de tiyatro sahnesinde büyük besteciyi yorumladı. Alışılagelmişin dışında bir oturma düzeni ile yapılan gösterilerin ikincisi, Yiğit Bener ve Serra Yılmaz’ın çevirisi ile Fransızca sahnelendi.

Büyük besteci Rahip Gomidas’ın ölümsüz anısı sahnede böylesi anlamlı bir işbirliğiyle yüceltilirken, fuaye alanında ”Galeri Bir Zamanlar” tarafından hazırlanan “Kalbim o viran evlere benzer, Gomidas Vartabed’in hayatı ve müziği” adlı sergi de ziyaret edildi.

Gösteri sonunda oyuncu Fehmi Karaaslan, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Gomidas, 29-20-31 Ocak’ta da Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelenecek.

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