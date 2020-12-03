İspanya, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nı onayladı

İspanya, Ermenistan ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nı onayladı.



30 Kasım tarihinde İspanya, AB-Ermenistan arasında imzalanan İşbirliği Anlaşmasının onaylanması için gerekli tüm işlemleri tamamladığını Avrupa Konseyi ile AB Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirdi.



Hatırlanacağı üzere, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması 24 Kasım 2017 tarihinde Brüksel’de imzalandı. Anlaşmanın hükümlerinin yüzde 80’i, 1 Haziran tarihinde geçici olarak yürürlüğe girdi. Ancak anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için AB üyesi olan tüm ülkeler tarafından onaylanması gerek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/03/İspanya-Ermenistan-AB-Kapsamlı-Genişletilmiş-İşbirliği-Anlaşması/199004