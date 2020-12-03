Ermeni-Rus Üniversitesi’nde İHA tasarımı ve uygulama konusunda yüksek lisans programı dahil edilecek

Ermeni-Rus Üniversitesi ‘Improvis’ şirketiyle birlikte yeni bir yüksek lisans programı hazırlamıştır. Bu yüksek lisans programı sırasında İnsansız Hava Araçların projelendirilmesi, tasarımı ve uygulama tekniği araştırılması hedefleniyor.

Bu ders programının amacı Ermenistan’da İHA tasarımı, üretimi ve uygulama alanlarında uzmanlar ve tüm İHA üretimiyle uygulamanın tüm aşamalar için personel yetiştirmektir.

Yüksek lisans programın iki ayrı dalı var. İlkinde İHA’ların entelektüel programlaması öğretilecek. İkinci dalı ise İHA’ların sistem tasarımı, hazırlanması ve üretim süreçlerinin eğitimini kapsayacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/03/Ermeni-Rus-Üniversitesi-İHA-tasarımı/198971