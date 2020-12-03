Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki şehit sayısını açıkladı!

Son dakika… Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’de başlayan ve 10 Kasım’da Ermenistan‘ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarını açıkladı.

Şehit askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103’ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, 100’den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

Açıklamada, şehit askerlerin isim ve rütbelerinin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilmişti.

https://www.haberturk.com/son-dakika-azerbaycan-savunma-bakanligi-azerbaycan-ermenistan-savasindaki-sehit-sayisini-acikladi-2890659