Azerbaycan kayıplarının sayısını açıkladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da 10 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkesle sona eren altı haftalık çatışmalardaki kayıp sayısını ilk kez açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda Azeri tarafından 2 bin 783 askerin hayatını kaybettiği, 100’ü aşkın sayıda askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Bin 245 yaralının halen tedavi gördüğü kaydedildi.

Azerbaycan, yürürlükteki savaş hukuku nedeniyle şimdiye kadar ordudan kayıplarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmamıştı.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetim, çatışmalar sırasında bin 746 milisin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

10 Aralık’taki törene Erdoğan da katılacak

Azeri haber ajansı Turan, Azerbaycan’ın 44 günlük savaşta elde ettiği zaferin 10 Aralık tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir askeri törenle kutlanacağını bildirdi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 8 Kasım tarihini “Zafer Günü” ilan etti. 8 Kasım’da Azeri ordusu stratejik açıdan önem taşıyan, Dağlık Karabağ’ın ikinci büyük kenti Şuşa’nın kontrolünü ele geçirmişti.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Deutsche Welle