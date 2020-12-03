Aliyev, Atatürk’ü anma gününe denk gelen Zafer Günü’nün tarihini değiştirdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Zafer Günü” olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için 8 Kasım olarak değiştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’ın anlaşmaya imza attığı ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından “Zafer Günü” ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Azerbaycan’ı tüm kalbiyle seven ve “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir” diyen Atatürk’ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in, 10 Kasım tarihinin Atatürk’ü anma günü olduğunu dikkate alarak “Zafer Günü”nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi. Zafer Günü’nün, Şuşa’nın denetime alındığı gün olan 8 Kasım’a çekildiği bildirildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş 44 gün sürmüş, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Azeerbaycan’ın denetimine geçmişti. Ermenistan, Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım’da imza atmıştı. BirGün Gazetesi