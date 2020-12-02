Vağarşak Harutyunyan Kayıp ve esirler hakkında KGAÖ ortaklarına konuştu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan, KGAÖ üyesi devletlerin Savunma Bakanları Konseyi’nin çevrimiçi oturumunda kayıp ve esir sorununu gündeme getirdi. Bu haberi Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın web sitesinden öğreniyoruz.

Ermenistan Savunma Bakanı meslektaşlarına Dağlık Karabağ’daki durum hakkında bilgi verdi, ölü askerlerin, esirlerin, rehinelerin ve kayıp kişilerin bulunmasının ve değiş tokuşunun önemini vurguladı. Vağarşak Harutyunyan, Rusya’nın Artsakh’daki çabalarına, Rus barışı koruma misyonunun sürecine ve verimliliğine özel önem verdi ve insani yardım faaliyetlerine vurgu yaptı. Özellikle KGAÖ üye devletlerinde kriz müdahale mekanizmalarının uygulanması için son tarihlerin önemli ölçüde azaltılması konusuna dikkat çekti.

Görüşmede bakanlar, KGAÖ kolektif güvenlik bölgelerindeki uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular ve KGAÖ askeri bileşenini daha da geliştirmenin yollarını, KGAÖ üye devletlerinin kamu idaresi organları için eğitim sistemini, barışı koruma personeli için eğitim sistemini vb. İyileştirmek için önlemlerni tartıştılar.

KGAÖ üye devletlerinin 2021-2025 tarihli askeri işbirliği geliştirme planı üzerine KGAÖ Toplu Güvenlik Konseyi kararını onayladılar.

KGAÖ üye devletlerinin Savunma Bakanları Konseyi’nin bir sonraki oturumunun 2021 yılın ilk yarısında Tacikistan Cumhuriyeti’nde yapılması planlanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu