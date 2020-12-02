Vağarşak Harutyunyan, Arayik Harutyunyan ile görüşmek için Artsakh’a gitti – Ermenistan Kamu Radyosu

Vağarşak Harutyunyan, Arayik Harutyunyan ile görüşmek için Artsakh’a gitti

Yeni atanan Savunma Bakanı VağarşakHarutyunyan Artsakh’ı ziyaret etti. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan tarafından kabul edildi. Bu bilgiler Arayik Harutyunyan’ın Facebook sayfasında yayınlandı.

Artsakh Cumhurbaşkanı, zorlu bir çilenin ardından savunma alanında pek çok çalışma beklendiğini belirterek, Vağarşak Harutyunyan’ın zengin askeri deneyimi ve bilgisinin sürecin etkin organizasyonuna büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Arayik Harutyunyan’a göre Azerbaycan’ın 27 Eylül’de başlattığı savaş sonucunda kaybolan ve esir alınan askerlerin kaderi konusu gündemde.

Vağarşak Harutyunyan, Cumhurbaşkanının gündeme getirdiği sorunların önemini vurgulayarak, Savunma Ordusu’nun en yüksek komuta kadrosu ve ilgili yapılarla gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekti.

Görüşmeye Artsakh Savunma Ordusu Komutanı Mikayel Arzumanyan katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu