‘Türkiye destekli Suriyeli savaşçılar Dağlık Karabağ’dan ülkelerine döndü’ iddiası

Türkiye destekli 900 kadar Suriyeli savaşçının Dağlık Karabağ’daki çatışmaların son bulmasıyla Suriye’ye döndüğü öne sürüldü. İddia, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (OSDH) geldi.

En son 27 Kasım’da bir kafilenin döndüğünü ve daha ülkeye geri gelecekler olduğunu savunan OSDH’nin direktörü Abdel Rahmane AFP’ye verdiği demeçte, bu savaşçıların Suriye’de Afrin, Cerablus ve El-Bab gibi Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerden olduğunu ifade etti. Gözlemevinin yöneticisi ayrıca, Dağlık Karabağ’a yollanan savaşçı sayısının 2 bin 580 olduğunu ve 293’ünün çatışmalarda hayatını kaybettiğini de öne sürdü.

Sekiz hafta süren gerilimde Azerbaycan safında yer alan Türkiye, Dağlık Karabağ’daki Bakü güçlerini desteklemek için bölgeye Suriyeli savaşçı göndermekle itham edilmiş, suçlama hem Ankara hem Bakü tarafından yalanlanmıştı. Azerbaycan’dan yapılan bir açıklamada, “Suriye’den savaşçı sevkedildiğine dair iddialar Ermenistan’ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır” ifadelerini kullanılmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ’daki yerel Ermeni yönetiminin, “Suriye’den gelen iki paralı savaşçıyı ele geçirdik” yönündeki iddiasının ardından bu bölgedeki “yabancı paralı askerlerin” varlığına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Euronews