Rus istihkam birlikleri Karabağ’da 110’dan fazla ev ve sosyal tesisi mayınlardan temizledi

Rus barış gücü bünyesindeki istihkam birliklerinin Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) mayın tarama ve imha çalışmalarına devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, toplamda 110’dan fazla ev ve sosyal tesisin denetlendiğini açıkladı.

Artsakh’ta güvenliğin artırılması için yapılan mayın tarama ve imha çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, “Son 24 saatte Stepanakert’teki 10 no’lu okulun arazisinde zemin etüdü, patlayıcı nesne tarama ve imha çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus barış gücünün yardımıyla bölgedeki diğer eğitim kurumlarının da yakın zamanda açılmasının planlandığını vurguladı.

Rusya Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi uzmanlarının bölgede elektrik ve ısı temininin yeniden sağlanmasına yardımcı olduğunu anlatan bakanlık, istihkam birliklerinin Artsakh’ta toplam 34 hektar araziyi, yaklaşık 12 kilometre yolu mayınlardan temizlediğini, 110’dan fazla evi ve sosyal tesisi denetlediğini, 1077 patlayıcı maddeyi imha ettiğini ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/02/Rusya-Karabağ-Ermenistan/198941