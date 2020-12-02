Kiliseler pazar günleri ibadete kapatıldı

Türkiye Ermenileri Patrikliği Covid-19 önlemleri çerçevesinde yeni bir duyuru yayınladı. Kiliseler Pazar günleri toplu ibadete kapatıldı. Dini nikah, vaftiz ve cenaze törenleri sınırlı katılımla hafta içi yapılacak.

Türkiye Ermenileri Patrikliği artış gösteren yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle bir dizi yeni önlem açıkladı. Buna göre kiliseler pazar günleri toplu ibadete, dini nikah ve vaftiz törenlerine kapatıldı.

Agos’un aktardığına göre dini nikah törenleri kiliselerde sadece birinci dereceden akrabaların ve aile üyelerinin katılımıyla, 30 kişiyi geçmeyecek şekilde, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe şartlarına uymak şartıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek.

Törenler sınırlı katılımla yapılacak

Vaftiz törenleri yine birinci dereceden akrabaların ve aile üyelerinin katılımıyla, 30 kişiyi geçmeyecek şekilde maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla hafta içi günlerde yapılacak.

Cenaze törenleri birinci derece akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, 30 kişiyi geçmeyecek şekilde maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla hafta içi günlerde yapılacak.

Defin sonrası dua askıya alındı

Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin cenaze törenleri ivedilikle ve sadece mezarlıklarda gerekli önlemler alınacak yapılacak. Defin sonrası yapılan “Giragamudk” duaları ise askıya alındı. Kilise salonları da kabul ve taziye toplantılarına kapatıldı.

Pazar günlerine rastlayan “Kırk”, “Sene, “Hokehankisd” (Ayin-i Ruhani) duaları maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla sadece akraba ve aile üyelerinin katılımıyla 30 kişiyi geçmeyecek şekilde hafta için günlerde yapılacak.

Patrikhane’de yapılan açıklamaya göre Ermeni toplumundan Covid-19 nedeniyle Ekim ayında toplam 23, Kasım ayında ise toplam 43 kişi hayatını kaybetti.

https://yesilgazete.org/kiliseler-pazar-gunleri-ibadete-kapatildi/