Karabağ’daki tutuklu ve kurbanların cenazelerinin değişimi hızlı bir şekilde yapılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ’daki tutuklu ve kurbanların cenazelerinin değişimi hızlı bir şekilde yapılacak

Açıklama, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından bir brifing sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan geldi.

Lavrov, “Bu insani sorunu bir an önce çözmek istiyoruz. Barış güçlerimiz bu yönde şimdiden bir dizi önlem aldı” dedi.

Bakan, bu konunun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde düzenli olarak gündeme getirildiğini kaydetti.

Lavrov, son zamanlarda bu tür birçok bağlantının olduğunu da sözlerine ekledi.

Çatışmanın sıcak anlarında Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin çalışanları Karabağ’dan tahliye ettiğini hatırlattı.

Rusya tarafı geçtiğimiz haftalarda UKK Başkanı Peter Maurer ile anlaşmaya vardı. Kızıl Haç, personelini Karabağ’a tekrar götürdü ve bölgedeki personel sayısını önemli ölçüde, yani 400 kişiye çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda, Kızıl Haç, finansmanı 45 milyon İsviçre Frangına çıkaracak.

Lavrov, “Değişim için bir takım sorunların çözülmesi gerekiyor, tarafların çok net listeleri olmalı. Umarım, UKK uzmanlarının katılımıyla iş çok daha hızlı ilerleyecektir. Rus barış güçleri bu işi desteklemek için ellerinden geleni yapacaklar. Nesnel zorluklar var, ancak umarım daha hızlı çözülürler” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu