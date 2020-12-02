Karabağ kahramanı Vitali Balasanyan Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine atandı

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın 2 Aralık tarihinde imzaladığı kararla Artsakh(Karabağ) Kahramanı Vitali Balasanyan Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine atandı.

Arayik Harutyunyan bu karardan sonra Vitali Balasanyan ile görüşüp ülkede mevcut zor durumu gidermek için atılacak adımları ve Karabağ’ın iç ve dış güvenliğiyle ilgili konuları konuştu.

Devlet adamı, Karabağ Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Vitali Balasanyan 2020 yılında Artsakh Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Arayik Harutyunyan’ın rakiplerinden biriydi.

Balasanyan son zamanlarda Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’dan Ulusal Mutabakat Hükümet oluşturmayı talep ediyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/02/Karabağ-kahramanı-Vitali-Balasanyan-Güvenlik-Konseyi-Sekreteri/198945