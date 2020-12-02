Human Rights Watch: “Ermeni esirlere kötü muamele ediliyor”

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) 2 Aralık’ta bir rapor yayınladı. Raporda, Azerbaycan güçlerinin Ermeni esir askerlere insanlık dışı muamele ettiği belirtildi. Örgüt, sosyal medyada dolaşan Azerbaycan savaş esirlerinin kötü muamele gördüğünü iddia eden videoları da araştırdığını ve her türlü bulguyu bildireceğini açıkladı.

Çeşitli videoları inceleyen kuruluşun raporuna göre videolarda, Ermeni savaş esirleri çeşitli şekillerde tokatlanıyor, tekmeleniyor ve aşağılanma niyetiyle Azerbaycan bayrağını öpmeye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i övmeye zorlanıyor. Rapora göre videoların çoğunda, esirleri bu işlemler için zorlayanların yüzleri görülüyor. HRW, “ Bu da bu kişilerin sorumlu tutulmaktan korkmadıklarını gösteriyor” diyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, “Savaş esirlerine şiddet ve aşağılayıcı muamelenin hiçbir gerekçesi olamaz” dedi. Williamson “İnsancıl hukuk, savaş esirlerini koruma yükümlülüğü konusunda kesinlikle açık. Azerbaycan yetkilileri bu muamelenin derhal sona ermesini sağlamalıdır” diye konuştu.

Rapora göre Erivan’daki Ermeni yetkililer İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne Azerbaycan’ın “düzinelerce Ermeni savaş eseri” tuttuğunu söyledi. Ermenistan’ın bir dizi Azeri savaş esiri ve en az üç yabancı paralı asker bulundurduğu biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medyada dolaşan Azerbaycan savaş esirlerinin kötü muamele gördüğünü iddia eden videoları da araştırdığını ve her türlü bulguyu bildireceğini kaydetti.

Rapora göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, 14 vakayı yakından inceledi ve videolarda görülen beş savaş esirinin aileleriyle görüştü. Videolar, Kolorit 18+ ve Karabah_News dahil olmak üzere Telegram kanallarında ve birkaç Instagram hesabında yayınlandı. Videolar Telegram’a ve diğer platformlara yüklendiğinde kaldırıldığı için videoların hiçbirinde kaydedildikleri zamanı ve konumu doğrulayabilecek meta veriler elde edilemedi. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu videoların hiçbirinin Ekim-Kasım 2020’den önce internette yayınlanmadığından emin.

Henüz İngilizce olarak yayınlanan raporun tamamına https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated adresinden ulaşılabilir

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24985/human-rights-watch-ermeni-esirlere-kotu-muamele-ediliyor