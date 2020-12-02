Fransa’da eylem yapan Ermenilere saldıran 2 Türkiyeli hakkında suçlama

Fransa’da ekim ayı sonunda Ermenistan yanlısı eylemciler tarafından kapatılan A7 otoyolundaki gişede meydana gelen şiddet olaylarından dolayı iki Türk kökenli kişinin suçlandığı bildirildi.

Fransa’nın Vienne kenti savcılığı, ekim ayı sonunda Ermenistan yanlısı eylemciler tarafından bloke edilen A7 otoyolundaki gişede meydana gelen şiddet olaylarından dolayı iki Türk kökenli kişinin suçlandığını bildirdi. Söz konusu Türkler hakkında iddianame hazırlandı.

Ardèche bölgesinden oldukları bildirilen 45 ve 21 yaşlarındaki Türklerin adli gözetim altına alındıkları ifade edildi.

Şahıslardan birinin iki, diğerinin ise aralarında çekiçle dövülen ve 30 gün iş görmezlik raporu verilen 3 kişiyi yaraladığı şüphesi ile gözetim altına alındıkları iddia edildi. Vienne Savcısı Audrey Quey üçüncü bir kişinin de polis sorgusuna çağrıldığını ancak tutuklamaya sevk edilmediğini söyledi.

Dağlık Karabağ’da çatışmaların devam ettiği ekim ayında, Ermenistan yanlısı göstericiler, Vienne kenti yakınlarındaki anayol üzerinde bulunan bir gişeyi bloke etmiş, bu sırada Türkiye kökenlilerle küçük çaplı arbede çıkmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ meselesi nedeniyle Fransa’da yaşayan Ermeni toplumu ile Türk toplumu arasında sonbaharda gerilim yükseldi.

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