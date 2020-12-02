Fransa’da Ermenilerle Türkler arasında çıkan arbedeyle ilgili 2 Türk hakkında iddianame hazırlandı

Fransa’nın Vienne kenti savcılığı, ekim ayı sonunda Ermenistan yanlısı eylemciler tarafından bloke edilen A7 otoyolundaki gişede meydana gelen şiddet olaylarından dolayı iki Türk kökenli kişinin suçlandığını bildirdi. Söz konusu Türkler hakkında iddianame hazırlandı.

Ardèche bölgesinden oldukları bildirilen 45 ve 21 yaşlarındaki Türklerin adli gözetim altına alındıkları ifade edildi.

Şahıslardan birinin iki, diğerinin ise aralarında çekiçle dövülen ve 30 gün iş görmezlik raporu verilen 3 kişiyi yaraladığı şüphesi ile gözetim altına alındıkları iddia edildi.

Vienne Savcısı Audrey Quey üçüncü bir kişinin de polis sorgusuna çağrıldığını ancak tutuklamaya sevk edilmediğini söyledi.

Dağlık Karabağ’da çatışmaların devam ettiği ekim ayında, Ermenistan yanlısı göstericiler, Vienne kenti yakınlarındaki anayol üzerinde bulunan bir gişeyi bloke etmiş, bu sırada Türkiye kökenlilerle küçük çaplı arbede çıkmış ve olay sırasında 4 Türk yaralanmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ meselesi nedeniyle Fransa’da yaşayan Ermeni toplumu ile Türk toplumu arasında sonbaharda gerilim yükseldi.

https://tr.euronews.com/2020/12/02/fransa-da-ermenilerle-turkler-aras-nda-c-kan-arbedeyle-ilgili-2-turk-hakk-nda-iddianame-ha