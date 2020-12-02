Fransa: Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine son vermeyi planlayan teklif görüşülecek

Fransa’daki merkez sağ siyasi partilerden Cumhuriyetçiler (LR), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine son vermeyi planladığı tasarıyı meclis gündemine getirecek.

Tasarıda Avrupa ve Türkiye’deki Hristiyan azınlıkların “aktif olarak” savunulması çağrısı da yapılıyor.

Cumhuriyetçiler, “laikliği ve cemaatçiliğe karşı mücadeleyi güçlendirmek” için anayasada değişiklik yapılmasını, yarın Ulusal Meclis’te savunacak.

LR sözcüsü Annie Genevard, “Yaklaşım, laiklik kavramını netleştirmeyi ama aynı zamanda çokkültürlü modelin Fransız geleneğine uygun bir model olmadığını söylemeyi amaçlamaktadır” dedi.

Değişiklik istenen iki maddenin metni, Samuel Paty’nin başının kesilmesinden üç gün sonra, 19 Ekim’de 229 oy ve 23 çekimser oyla kabul edildi.

Meclis’te onay şansı yok

Referanduma zemin hazırlayacak tasarının Meclis tarafından onaylanma şansı bulunmuyor. Teklif, komite içindeki diğer siyasi gruplar tarafından geniş çapta reddedildi, sadece Bağımsız ve Demokratlar Birliği Partisi (UDI) tartışmadan yana olduğunu açıkladı.

Sekiz Senato grup başkanından beşinin imzaladığı benzer bir öneri Senato tarafından kabul edilmişti.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “tartışmalı” laikliği güçlendirme ve ayrılıkçılıkla mücadele yasası, 9 Aralık’ta Bakanlar Kuruluna sunuldu. “Cumhuriyet ilkelerini pekiştiren” yasa tasarısının ocak ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Macron, 2 Ekim 2020’de ‘İslamcı ayrılıkçılık’ ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için yeni planı olduğunu duyurmuştu.

Macron’un aynı gün “İslam, bütün dünyada kriz yaşayan bir din. Siyasal İslam’a inanmıyoruz, dünya istikrarı ve barışı ile uyumlu olduğuna inanmıyoruz” sözleri birçok ülkede protesto edilmişti.

Euronews