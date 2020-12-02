Ermenistan’da 1264 yeni koronavirüs vakası kaydedildi – Ermenistan Kamu Radyosu

2 Aralık saat 11:00 itibariyle toplam 137.231 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, bunlardan 111.795’i iyileşti ve 2228’i öldü. 22641 hasta şu anda koronavirüs tedavisi alıyor. Toplam 515992 test yapıldı.

Böylece dün 3375 test yapıldı ve bunlardan 1264 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. 1430 iyileşti ve 35 ölüm kaydedildi.

Önceki gün, hastaların koronavirüs enfeksiyonu geçirdiği 8 ölüm vakası kaydedildi, ancak ölüm başka bir hastalık nedeniyle gerçekleşti. Bu tür davaların toplam sayısı 567’dir.

Ermenistan Kamu Radyosu