Ermenistan Devleti’ni ilk tanıyan Osmanlı olmuştu

İlk bağımsız Ermeni Devleti, 28 Mayıs 1918’de Batum Konferansı sırasında yapılan anlaşma sonucu kuruldu.

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İlk bağımsız Ermeni Devleti, 28 Mayıs 1918’de Batum Konferansı sırasında yapılan anlaşma sonucu kuruldu. Ermenistan’ı bağımsız devlet olarak ilk tanıyan Osmanlı Devleti olmuştu. Ancak Osmanlı Devleti, Ermenistan’ın bağımsızlığını şartlı olarak tanımıştı. 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre; 1. Osmanlı Devleti’nin Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıması karşılığında, 28 Mayıs 1918’de Batum Konferansında imzalanan anlaşmasıyla ilan edilen bağımsız Ermenistan için belirlenen ve kabul edilen sınırlar dışında başka toprak taleplerinde bulunmayacak. 2. Osmanlı’nın elinde bulunan Yeni Beyazıt, Gümrü, Erivan ve Şarur Ermenistan’a bırakılacak. 3.Ermenistan ise kendi topraklarında yaşayan Müslümanların dini ve kültürel haklarını tanıyacak. 4. Ermenistan, Taşnak çetelerinin Osmanlı topraklarına yönelik olacak saldırılarını engelleyecek ve Ermenistan’ı üs olarak kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

OSMANLI ERMENİLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

Osmanlı Devletli ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak başkentlere siyasi ve askeri temsilciler atadılar. 1 Ağustos 1918’de Ermenistan Cumhuriyeti Meclisinin açılışında sadece Osmanlı Devleti temsilci gönderdi. 6 Eylül 1918 tarihinde Ermenistan heyeti Aharonyan başkanlığında, Osmanlı Padişahı Vahdettin tarafından Cuma Selamlığında kabul edilmişlerdi. Ermenistan heyeti Padişaha, bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olarak Osmanlı Devletine ve Sultanı Vahdettin’e şükranlarını iletip bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını ve imzalanan protokole bağlı kalarak karşılıklı dostluğa dayanan ilişkiler yaşayacaklarının sözünü vermişlerdi. Çünkü onlar için Osmanlı Devleti’nin Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıması ciddi bir önem taşıyordu. Bugün sözde Ermeni Soykırım tasarılarını meclislerinden geçirip Türkiye karşıtı politikalarıyla Ermenistan’ı kışkırtarak kullanan ABD, Fransa ve İtalya iki yıl sonra yani 1920’de ilk bağımsız Ermenistan’ı tanımıştı. Rusya ise ilk bağımsız Ermenistan’ı hiç tanımadığı gibi iki yıl bağımsız kalan Ermenistan’ı işgal ederek bağımsızlıklarına son vermişti. Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine Ermenistan 23 Ağustos 1991’de bağımsızlığını kazandı. Bu Ermeni tarihinde 2. Bağımsızlık ilanı oldu.

https://www.yenihaberden.com/ermenistan-devletini-ilk-taniyan-osmanli-olmustu-1601370h.htm