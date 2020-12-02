Bakü, Ermeni savaş esirlerinin katılımıyla bir geçit töreni planlamadığının garantisini veriyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Bakü, Ermeni savaş esirlerinin katılımıyla bir geçit töreni düzenlemeyi dışlıyor. Bu bilgi RIA Novosti tarafından, Azerbaycan Savaş Esirleri ve Kayıp Vatandaşlar Devlet Komisyonu’na atıfta bulunarak bildirildi.

Azerbaycan’ın Bakü’deki geçit töreninde Ermeni savaş esirlerinin şeref ve haysiyetini aşağılamak niyetinde olduğu sosyal ağlarda dolaşan bilgilerin gerçeğe uymadığı belirtiliyor.

Bakü ayrıca, savaş esirleri ve rehinelerin değişiminde “tümü tümüne” ilkesini desteklediklerine dair güvence verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu