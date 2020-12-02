Azerbaycan’ın izleme merkezindeki Rus ve Türk askerlerinin sayısı eşit olacak – Ermenistan Kamu Radyosu

RIA Novosti’ye göre, bu bilgi dün Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Tümgeneral İgor Konashenkov tarafından açıklandı ve Moskova ile Ankara’nın Dağlık Karabağ’daki ateşkesi kontrol etmek için ortak bir merkez üzerinde anlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi.

Daha önce Türk Savunma Bakanlığı, Rusya ile Dağlık Karabağ’da ortak bir ateşkes izleme merkezi kurulması konusunda bir anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Konaşenkov’a göre, 11 Kasım’da Rusya ve Türk Savunma Bakanlıkları tarafından imzalanan bir mutabakat, Rusya-Türkiye ortak ateşkes ve ateşkes kontrol merkezinin konuşlandırılması ve işletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

“Merkez Azerbaycan topraklarında yer alacak. Konaşenkov, “Ortak merkezin organizasyon yapısındaki Rus ve Türk personel sayısı eşit olacaktır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu