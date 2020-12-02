Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a uğrattığı zarar 4.8 milyar dolar

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a uğrattığı zarar belli oldu. 27 Eylül’den 10 Kasım’a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonların Ermenistan’a 4.8 milyar dolara mal olduğu açıklandı.

İHA

OPERASYON 4,8 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine UNEC Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nden bilim adamları, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonun Ermenistan’a ne kadar mal olduğunu hesapladı. Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve yağmalanan askeri teçhizatın değeri tespit edildi. Bilim adamlarına göre, Aliyev’in Büyük Vatan Savaşı olarak açıkladığı operasyon, Ermenistan’a 4,8 milyar dolara mal oldu.

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-ordusunun-ermenistana-ugrattigi-zarar-48-milyar-dolar-3587715