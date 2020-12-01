Türkiye Rusya arasında ortak merkez için mutabakat

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlandığını, mutabakat imzalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı anımsatıldı.

Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak, mutabakat imzalandığı belirtilen açıklamada, “Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.” ifadesine yer verildi.

Türkiye ve Rusya, Azerbaycan topraklarında Ankara’nın bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteği hakkında anlaşmazlığa düşmüştü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Reuters haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki “en büyük” fikir ayrılığının Azerbaycan topraklarında Türkiye’nin oluşturacağı bağımsız gözlem noktası olduğu ileri sürülmüştü.

Agos