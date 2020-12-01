Moderna´dan koronavirüsü aşısında yüzde 100´lük başarı açıklaması

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna´nın CEO´su Stephane Bancel, “Moderna´nın geliştirdiği aşı ciddi hastalanmalara karşı yüzde 100´lük koruma sağladı” dedi.

Son haftalarda koronavirüsüne karşı geliştirilen aşılarla ilgili arka arkaya pozitif haberler gelirken, Moderna adeta umut aşıladı. Koronavirüs aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 196 Covid-19 vakası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda aşının yüzde 94,1 oranında etkili olduğu belirtildi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebilecek güçlü ve yeni bir silah olmasını umuyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma oranını ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz” dedi. Yapılan açıklamada aşının herhangi ciddi bir yan etkisi olmadığı da kaydedildi.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, koronavirüse yakalanan 196 hastanın 185’inin plasebo aldığını, 11’inin ise aşıyı aldığını açıkladı. Bu hastalar arasındaki 30 kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu 30 kişinin tamamının plasebo grubunda olduğunu açıkladı. Bu da aşının ağır hastalığa karşı yüzde 100 etkili olması anlamına geliyor.

Araştırmaya 65 yaş üzerinde olan 7.000 kişi dahil edilirken obezite, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 5.000 genç de dahil edildi. Araştırmada farklı etnik kökenden 11.000 kişininde yer aldığı belirtilirken bu sayının da ABD nüfusuyla aynı ölçekte olduğu belirtildi. Moderna aşının acil kullanım izni için Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvurdu.

https://www.salom.com.tr/haber-116689-modernaacutedan_koronavirusu_asisinda_yuzde_100acuteluk_basari_aciklamasi.html