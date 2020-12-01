Katalonya’nın Sabadell şehri Karabağ’a karşı Azerbaycan’ın istilasını kınadı

İspanya’nın Katalonya bölgesinde bulunan Sabadell şehri Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın istila girişimini kınadı. Bununla ilgili İsanya’daki Ermenistan Büyükelçiliği resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

24 Kasım tarihinde İspanya Temsilciler Kongresi Milletvekili Jon Iñárritu tarafından Dağlık Karabağ konusunda sunulan önerisini Kongres kabul etmişti.

Ermeniler lehine onaylanan bu öneride Karabağ’da hayatını kaybeden Ermeni sivil ve askerin ailelerine başsağlığı dile getirilmişti ve Ermeni halkıyla derin dostluk ilişkilerinin mevcudiyeti belirtilmişti. Özellikle Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Ermeni kültürel ve dini mirasının koruması gerektiğini vurgulanmıştı. Bu öneriye göre gerektiğinde Dağlık Karabağ halkına Avrupa Birliği tarafından insani yardım miktarları arttırılmalı ve evlerini terk eden vatandaşların geri dönüşü sağlanmalıydı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/01/Katalonya-İspanya-Karabağ-Azerbaycan/198852