Fener Patrikhanesi’ne tepki büyüyor

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Aydınlık’ın Fener Patrikhanesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminden saatler sonra FETÖ ile yazışmalarını yayınlaması ve ardından TGB’nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Patrikhane ziyareti sırasında yaptığı eylem, dünya çapında ses getirdi.

HABER MERKEZİ

Aydınlık’ın Fener Patrikhanesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminden saatler sonra FETÖ ile yazışmalarını yayınlaması ve ardından TGB’nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Patrikhane ziyareti sırasında yaptığı eylem, dünya çapında ses getirdi.

RUM YUNAN CEMAATİNDE ÇATLAK

Aydınlık’ın 16 Kasım 2020 tarihli “İşte Patrikhane FETÖ bağı!” manşeti, Fener Patrikhanesi’nin Amerika Başpiskoposluğu içinde büyük tartışma yarattı. Amerika’daki Rum Yunan cemaati içindeki bir grup, şu anki Başpiskopos Elpidophoros’a ve yönetimine karşı Aydınlık’ın manşetiyle bayrak açtı.

Elpidophoros 2019 yılında Amerikan başpiskoposluğuna getirilirken Fener Patriği Bartholomeos, daha bağımsız bir çizgi izleyen Demetrios’u tasfiye etmişti. Elpidophoros, başa geçmesiyle gözünü Fener Patrikliğine dikmiş, ayrıca Amerika’daki Yunan Ortodoks finans kaynaklarını kontrol altına almıştı.

Elpidophoros’un yönetiminden memnun olmayan Demetrios taraftarları ise “Helleniscope” isimli internet sayfası etrafında bir araya gelmeye başladı. Amerikan Başpiskoposluğu içindeki bu çatışma, Aydınlık’ın manşetinden sonra daha da derinleşti ve “Helleniscope” sitesi haberimizi tam metin çevirerek Fener’in Amerika’daki temsilciliği ile FETÖ arasındaki bağı ABD’de de teşhir etti ve bu ilişkide Amerikan Başpiskoposluğunun etkili isimlerinden ve Patrik Bartholomeos’un en güvenilir temsilcilerinden Alex Karloutsos’un rolüne dikkat çekti.

‘WASHINGTON’UN MAYMUNU BARTHOLOMEOS’

Bununla birlikte TGB’nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Patrikhane ziyareti sırasında yaptığı eylem, Ukrayna’da örnek alındı ve Fener Patrikhanesi’nin bölgede yürüttüğü Amerikancı faaliyetler, 26 Kasım günü protesto edildi.

2019 başında Fener Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “otosefallik” (bağımsızlık) kazandıran “tomos” adlı kararnameyi imzalamış ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni Rus Kilisesi’nden koparmıştı. Ancak Ukrayna Kilisesi, Fener Patrikhanesi’ne eskisinden daha bağımlı hale geldi ve istediği yetkileri alamadı. Bu durum, “otosefallik” sürecinde Fener’le birlikte hareket eden Ukraynalı din adamı Filaret’i dahi rahatsız etti.

Bunun yanında “otosefallik”le birlikte Moskova’ya bağlı olan kilise de varlığını sürdürdü. Geçen günlerde Bartholomeos’un Moskova’ya bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin başı Onufriy’i “dini lider” olarak değil, “Kiev’de yaşayan bir vatandaş” şeklinde nitelemesi, Ukrayna Ortodokslarında tepki yarattı.

Bu gelişmeler üzerine Kiev’in merkezindeki Aya Sofya Meydanı’nda Ukraynalı Ortodokslar, “Washington’un Maymunu Bartholomeos” pankartları taşıyarak bir eylem yaptı. Eylemde Bartholomeos, Yahuda’ya benzetildi. Ayrıca Bartholomeos’un ABD’deki seçim sonuçlarıyla kanatlandığına, Hıristiyanlığı ve İsa’yı unuttuğuna dikkat çekildi.

Aydınlık’ın Ukrayna’da ulaştığı kaynaklar, Kiev’deki eylemin dünya basınına yoğun bir şekilde yansıyan TGB’nin protestosundan esinlenildiğini ifade ettiler.

AYDINLIK YORUM

Bütün bu gelişmeler, Fener Patrikhanesi’nin Lozan Antlaşması’na aykırı faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Bartholomeos, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kendini ekümenik patrik olarak görüyor ve Ukrayna örneğinde görüldüğü üzere başka ülkelerin içişlerine müdahale ediyor. Bununla birlikte Ukrayna’da dini düşmanlığı körüklüyor. Fener Patrikhanesi’nin resmî olarak Türkiye’ye bağlı bir kurum olması da içişlerine müdahale edilen ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verebilir. Oysa bu faaliyetlerin ABD ve Türkiye karşıtı Yunan odakları tarafından planlandığı ve uygulaya konduğu açık. Türkiye’nin bu konuda Fener Patrikhanesi’nin yıkıcı faaliyetlerinden muzdarip olan Rusya’yla da birlikte çalışma imkânı ortaya çıkıyor.

https://aydinlik.com.tr/haber/fener-patrikhanesi-ne-tepki-buyuyor-224761