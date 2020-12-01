Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: “Kars, Kars…” şarkısını hatırlıyor musunuz!..

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Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sargsyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara değinirken, Ermenilerin “ilginç Kars özlemi”ni anlatan “Kars, Kars” şarkısından “hatırlıyor musunuz!..” diyerek bahsetti

MOSKOVA – ÖZEL

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sargsyan (Sarkisyan), Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlara değinirken Ermenilerin “ilginç Kars özlemi”ni anlatan bir şarkıdan da bahsetti.

Ermeni basınına göre, 2016 yılında Azerbaycan’la yaşanan savaşın ardından dönemin cumhurbaşkanı Sargsyan, sözde “Karabağ Cumhuriyeti” lideri ve yerel “parlamento üyeleri”yle görüştü.

Haberde, “Görüşmede, Sargsyan, Azerbaycan’a ait 7 bölgenin iade edilmesi yönünde çağrıda bulundu” denildi.

Fakat görüşmede bulunan Ermeniler bu yaklaşıma karşı çıkınca, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sargsyan, “Hatırlıyor musunuz, ‘Kars, Kars…’ şarkısını defalarca dinliyorduk.. Eğer Madrid ilkelerini (Azerbaycan topraklarının kendisine iade edilmesini öngören ilkeler) kabul etmezseniz bir gün ‘Stepanakert, Stepanakert’ şarkısını da duyacaksınız!” diyerek sert şekilde kızdığı iddia edildi.

Bu arada, Ermeni basınına göre, Azerbaycan ordusu, savaşın son günlerinden sözde “Karabağ yönetimi”nin merkezi sayılan Hankendi‘ye (Stepanakert) yaklaşmıştı.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/ermenistan-eski-cumhurbaskani-sarkisyan-kars-kars-sarkisini-h578125.html