CORONA VİRÜSÜ PANDEMİSİ’NİN İLERLEMESİ NEDENİYLE ALINAN YENİ ÖNLEMLER HAKKINDA PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Bilindiği üzere, Corona Virüs Pandemisi nedeniyle sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak kiliselerimiz toplu ibadet, Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz törenleri ve Cenaze törenlerinin gerçekleştirilebilmesi için resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak açılmıştı.

Buna göre, Yeni önlemler ve il içinde kısıtlı dolaşım düzenlemeleri dikkate alınarak Patriklik Makamı’nın talimatıyla ikinci bir emre kadar

1. Kiliselerimiz pazar günleri toplu ibadete, Dini Nikâh (Kilise Düğünleri) ve Vaftiz Törenleri’ne kapatılmıştır.

2. Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Dini Nikâh Törenleri (Kilise Düğünleri) pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 15.00 ve 17.00 saatlerinde gerçekleşebilecektir. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

3. Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Vaftiz törenleri haftaiçi günlerde gerçekleşebilecektir. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

4. Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla Kiliselerimizde ve mezarlıklarımızda Cenaze törenleri hafta içi günlerde gerçekleşebilecektir. Bu olağanüstü durumlarda taziyelerin telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunulması önerilir.

5. Sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak COVID-19 Virüsü nedeniyle vefat edenlerin uğurlama töreni ivedi bir şekilde ve sadece mezarlıklardan, gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

6. Evlerde yapılacak defin sonrası veya “Giragamudk” duaları askıya alınmıştır.

7. Kilise salonlarının kabul veya taziye amacıyla kullanılmasının uygun görülmemiş olduğunu tekraren hatırlatırız.

8. Pazar günlerine rastlayan “KIRK” ve “SENE” gibi “HOKEHANKİSD” (Ayin-i Ruhani) duaları yine sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla hafta içi günlerde yapılacaktır.

Cemaatimizin değerli üyelerinin gerek kendi gerekse çevre sağlığını düşünerek yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uymalarını yeni önlemlere mahal verilmemesinin teminini tavsiye ediyoruz.

1 Aralık 2020

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PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/