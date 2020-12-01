ASİMED Başkanı Eğilmez: Fransa Minsk Grubu’ndan çıkarılsın

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ERZURUM’daki Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ Bölgesi’ni Fransa Senatosu’nun ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ olarak tanımasına tepki gösterdi.

ERZURUM’daki Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Azerbaycan‘ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ Bölgesi’ni FransaSenatosu’nun ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ olarak tanımasına tepki gösterdi. Eğilmez, “Minsk grubu ya kendini lağvetmeli ya da açıkça taraf olan Fransa’nın derhal gruptan çıkarılması gerekmektedir” dedi.

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ile birlikte başta Fransa olmak üzere Avrupa’daki Ermeni lobisinin Azerbaycan’ın zaferini masa başı oyunlarla gölgelemeye çalıştığını belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, Türk- İslam düşmanlığı yapan Fransız senatosunun büyük bir skandala imza attığını belirtti. Fransız Senatosu’nun 1’e karşı 305 ‘evet’ oyu ile sözde ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin’ tanınmasını öngören teklifi kabul etmesini gülünç bir karar olarak nitelendiren Eğilmez, “Senato, Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya ve anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz” diyerek, bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. ASİMED Başkanı Eğilmez, “Fransız senatosu bu kararıyla, arabulucu ülkenin tarafsız ve adil olması gerektiğini unutmuş, açıkça Ermeni yanlısı bir tutum sergilemiş, ihtilafın barış yoluyla ve uluslararası hukukun norm ve ilkeleri çerçevesinde çözümüne engel olan faktörlerden biri olma yoluna girmiştir. Fransa’nın bu desteği, işgalci ve saldırgan Ermenistan’ı psikolojik olarak cesaretlendirmiştir. Bu karar, Fransa’nın Azerbaycan’ın uluslararası alanda da tanınan topraklarının işgaline, sivillerin öldürülmesine, Ermenilerin etnik temizlik, çevre terörü, yasa dışı yerleşim ve ekonomik faaliyetler yürütmesine karşı 30 yıl sessiz kalmasını perçinlemiştir. Bu karar ayrıca Fransa’da büyüyen İslamofobinin yeni ve açık bir örneği olmuştur. Fransız Senatosu bilinçli bir şekilde, savaşın devam ettiği 44 gün boyunca arkasına terör örgütlerini ve Fransız paralı askerlerini alan ve ihtilaf bölgesine yakın ve uzak mesafede bulunan sivillere, kamu binalarına, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik Ermeni saldırılarını görmezden gelmiş ve sesini çıkarmamıştır” diye konuştu.

https://www.haberler.com/asimed-baskani-egilmez-fransa-minsk-grubu-ndan-13770129-haberi/