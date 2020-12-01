32 yıl önceki Karabağ Savaşı’na tanıklık eden Ermeni cerrah Hayk Balayan: Bu seferki bambaşka bir savaştı!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sona ermesiyle Ermenistan tarafından art arda hezimet açıklamaları geliyor. 1988 yılında başlayan Karabağ Savaşı’na tanıklık eden cerrah Hayk Balayan bu seferki savaşın bambaşka olduğunu söyledi. Balayan ayrıca “Topçuları saatlerce mevzilerimizi vuruyordu. Kuzeyde, mevzimiz kesintisiz sekiz ila dokuz saat boyunca topçu ateşi altındaydı. Silahlar farklı kalibrelerdeydi. Uçaklar ve insansız hava araçlarından bahsetmiyorum bile” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sona ermesiyle Ermenistan tarafından art arda hezimet açıklamaları geliyor. 1988 yılında başlayan Karabağ Savaşı’na tanıklık eden cerrah Hayk Balayan, Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets’e verdiği röportajda bu seferki savaşın bambaşka olduğunu söyledi.

SAATLERCE MEVZİLERİMİZİ VURDULAR

Cerrah Hayk Balayan, “Bu bambaşka bir savaştı. Ne 1990’ların başında ne de 2016’da durum böyle değildi. Çatışmalar rakibin yoğunluğu ve üstünlüğü ile karakterize edildi. Topçuları aralıksız saatlerce mevzilerimizi vuruyordu.

Balayan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşı şı sözlerle anlattı:

“1991-1993’te 15-16 yaşlarımdayken birçok kez babamla cephede bulundum. Ermeni milli kahramanı Monte Melkonyan’ı gördüm. Ama bu sefer farklı bir savaştı. 1990’ların başında veya 2016’da durum böyle değildi… Topçuları saatlerce mevzilerimizi vuruyordu. Kuzeyde, mevzimiz kesintisiz sekiz ila dokuz saat boyunca topçu ateşi altındaydı. Silahlar farklı kalibrelerdeydi. Uçaklar ve insansız hava araçlarından bahsetmiyorum bile”

AZERBAYCAN ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ

Azerbaycan ordusunun dağ harekatına çok iyi hazırlandığını vurgulayan Balayan “Hadrut’un zirvelerine gittim, her şeyi kendim gördüm. Azerilerin bu yüksekliklere nasıl ulaşabildiklerini anlamıyorum. Ama ben bir askeri uzman değilim. Muhtemelen Azerbaycanlılar bu tür madencilik faaliyetlerine iyi hazırlanmışlardı. Çünkü Şuşa’nın ele geçirilmesi sırasında topçumuzun iyi çalışmasına rağmen, yine de şehre girebildiler. ” dedi.

https://www.yenisafak.com/dunya/32-yil-onceki-karabag-savasina-taniklik-eden-ermeni-cerrah-hayk-balayan-bu-seferki-bambaska-bir-savasti-3587523