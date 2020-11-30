Savaştan kaçan 55.000 Artsakh’lı memleketine döndü

27 Eylül’de başlayan savaştan kaçarak Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nden Ermenistan’a sığınan göçmenlerden 55.000’i artık memleketine geri döndü.



Artsakh Bölgesel Yöntim ve Kalkınma Bakanı Jirayr Mirzoyan, geri dönenlerden yaklaşık 23.000’in Rus barış güçlerinin eşliğinde Artsakh’a gittiğini, diğerlerinin ise kendi imkanlarıyla Artsakh’a döndüğünü açıkladı.

Mirzoyan, “Rus barış güçleri, bugüne kadar Goris-Berdzor-Stepanakert otoyolundan geçen yaklaşık 23.000 vatandaşı eşlik etti. Ancak birçoğu da Vardenis–Karvaçar otoyolunun kapatılmasından önce kendi arabalarıyla dönmüştü. O sırada Rus barış gücü askerleri henüz buraya gelmemişti, dolayısıyla bu kişilerden haberleri yoktur” ifadelerini kullandı.



Bakan’a göre devlet, Stepanakert’e dönenlerin ev sorununu çözmek için elinden geleni yapıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/30/Karabağ-Stepanakert/198809