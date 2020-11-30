Sarkisyan, Putin’den Azerbaycan’daki Ermeni savaş esirlerinin dönüşü için yardım istedi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Dağlık Karabağ’daki çatışmaların tırmanmasının ardından Azerbaycan’da tutulan savaş esirlerinin geri dönmesine ilişkin yardım istedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Sarkisyan, Putin’e yazdığı mektupla Azerbaycan’daki esirlerin dönüşü için yardım talep etti.

Mektupta Ermeni toplumu ve diasporasının Azerbaycan’da esir olan asker ve sivillerin durumu konusunda derin endişe duyduğu ifade edildi.

Putin arabuluculuğunun, esir asker ve sivillerin yanı sıra cenazelerin iadesi gibi son derece hassas bir sorununun çözümünde büyük yardımının dokunacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların tamamen durdurulması hususunda ortak bir bildiri imzalamışlardı. Bildiride savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların yanı sıra cenazelerin değişimi öngörülüyor.

Dağlık Karabağ’a son 24 saatte 1699 kişi döndü

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün verdiği demeçte,Rus barış güçlerinin yardımıyla son 24 saatte 1699 kişinin Dağlık Karabağ’a geri döndüğünü açıkladı.

Konaşenkov’un açıklamasına göre, gün içinde 1699 kişi Ermenistan topraklarından Rus barışı güçlerinin eşliğinde Dağlık Karabağ’a döndü. Böylelikle 14 Kasım’dan bu yana 25 binden fazla kişi eski ikamet yerlerine geri dönmüş oldu.

Rus barış güçleri aynı zamanda Dağlık Karabağ’daki trafo merkezleri, elektrik iletim hatları, doğalgaz boruları ve iletişim hatlarının onarılmasına yardımcı oluyor.

https://tr.sputniknews.com/asya/202011301043317452-sarkisyan-putinden-azerbaycandaki-ermeni-savas-esirlerinin-donusu-icin-yardim-istedi/