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Rusya Başbakanı Mişustin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ilişkileri konuştu

2020-11-30

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermeni mevkidaşı Nikol Paşinyan’ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mişustin ve Paşinyan, Rusya-Ermenistan ilişkilerini istişare etti.

Açıklamada “Paşinyan’ın Rus tarafının inisiyatifiyle Mişustin’le telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Rus-Ermeni müttefiklik ilişkilerinin gündemindeki bazı konuları ele aldı” dendi.

Mişustin, Ermeni mevkidaşına koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrasya Ekonomik Komisyonu’na başvurarak 4 Aralık’taki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısının videokonferans yöntemiyle yapılmasını önerdiğini bildirdi. 

https://tr.sputniknews.com/rusya/202011301043318321-rusya-basbakani-misustin-ve-ermenistan-basbakani-pasinyan-ikili-iliskileri-konustu/

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