PATRİK HAZRETLERİ DOLMABAHÇE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Ermenileri Patriği SAHAK II, 29 Kasım 2020, Pazar öğleden sonra, saat:16.00’da Dolmabahçe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirilen bir toplantıya katıldı. Toplantı T.C. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın’ın evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de yaşayan azınlık cemaatlerinin liderleri ve temsilcilerinin katıldığı bu toplantı istişare amaçlı olup mevcut çeşitli sorunlar ele alındı.

Türkiye’de birçok sorunun var olduğu, azınlık cemaatlerinin de kendi cemaatlerinde mevcut sorunları olduğundan bahisle ele alınan sorunlar ve çözüm yaklaşımları tüm katılımcılarda memnuniyet yarattı. Azınlık liderlerinin hemfikir olduğu konulardan biri ise Türkiye’de mevcut azınlık cemaatlerini ilgilendiren sorunların uluslararası siyasete malzeme yapılmaya çalışılmasının verdiği rahatsızlık oldu. Türkiye’de bu sorunları dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır bir devlet yapısının bulunduğu ve sorunların çözümü yönünde adımlar atıldığı vurgulandı.

Yapıcı ve çözüm odaklı gelişen bu diyalog ve istişare toplantısı tüm liderler tarafından son derece olumlu ve iyi niyetli bulundu.

30 KASIM 2020

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/