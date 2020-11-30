Ödülümü ölen tüm kahramanlara ithaf ediyorum (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Şarkıcı Iveta Mukuçyan, 29 Kasım’da Dubai’de düzenlenen Distinctive Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri’ne (DIAFA) katıldı. Ödülünü kahraman askerlere takdim etti.

Ödülü alan Mukuçyan dinleyicilere hitap ederek Ermenistan’da yeniden soykırımın işlendiğini ve birçok Ermeni rehinenin Azerbaycan’da olduğunu söyledi.

“Bu ödülü, Ermeni halkının yaşayabilmesi için savaş alanında canlarını feda eden tüm askerler ve arkadaşlarıma ithaf ediyorum” dedi.

DIAFA Distinctive Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri, Dubai’de düzenlenen prestijli bir yıllık etkinliktir.

Ödül, yıllık başarıları ve toplumun gelişimine katkıları dikkate alınarak bireylere verilmektedir.

Bu kişiler nitelikli bir komite tarafından seçilir ve ödüller müzik, sanat, kültür, ticaret, insani hizmetler ve daha fazlası gibi çeşitli alanlarda önemli katkılarda bulunan temsilcilere verilir.

Ermenistan Kamu Radyosu