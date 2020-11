Moderna aşısının nihai sonuçları açıklandı: Covid’i ağır geçirenlerde etkisi yüzde 100

DUVAR – Amerikan ilaç firması Moderna, geliştirdiği korona virüsü aşısının nihai sonuçlarını açıkladı. Aşının yüzde 94.1 oranında başarılı olduğu, bazı ağır vakalarda yüzde 100 oranında başarı sağladığı ve ciddi güvenlik endişelerine yol açmadığı belirtildi.

Moderna, bu sonuçlar uyarınca ABD ve Avrupa’da acil durum kullanımı için bugün başvuruda bulunacağını da duyurdu.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl

— Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020