Moderna aşısının nihai sonuçları açıklandı: Covid’i ağır geçirenlerde etkisi yüzde 100

DUVAR – Amerikan ilaç firması Moderna, geliştirdiği korona virüsü aşısının nihai sonuçlarını açıkladı. Aşının yüzde 94.1 oranında başarılı olduğu, bazı ağır vakalarda yüzde 100 oranında başarı sağladığı ve ciddi güvenlik endişelerine yol açmadığı belirtildi.

Moderna, bu sonuçlar uyarınca ABD ve Avrupa’da acil durum kullanımı için bugün başvuruda bulunacağını da duyurdu.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl — Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020

Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA teknolojisine dayalı olarak geliştirilen aşının Faz-3 klinik deneylerinden elde edilen nihai sonuçlar şöyle:

Moderna aşısının başarı oranı yüzde 94.1 olarak verildi; deneylerde aşıyı olan kimse ağır hastalık geçirmedi.

Faz-3 testlerine ABD’de 30 bin kişi katıldı; bu kişilerden sadece 196’sı Covid-19’a yakalandı. Aşının ve plasebonun verildiği deneyin katılımcılarından 30’u ağır hastalandı ve biri öldü fakat bu kişilerin hiçbirine aşı verilmemişti; hepsi plasebo doz almıştı.

AĞIR HASTALIĞI YÜZDE 100 ORANINDA ÖNLEDİ

Sonuçlara göre aşı, ağır vakaların önlenmesinde yüzde 100 oranında başarı sağladı. Buna göre, deney sürecinde Covid-19’u ağır geçiren 30 kişinin tamamı plasebo doz almıştı; yani, aşıyı olan hiç kimse hastalığı ağır geçirmedi.

Aşı, Covid-19’un risk grubunda yer alan kişiler üzerinde de başarı sağladı. Buna göre, deneylere 65 yaşın üzerinde 7 bin kişi katıldı. Diyabet, obezite ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalıkları bulunan 5 bin kişi de deneylerde yer aldı.

AMERİKAN NÜFUSUNA ORANLI DENEY YAPILDI

Çalışmaya, ABD nüfusuyla aynı oranda (yüzde 37) siyah, Asyalı ve başka azınlık gruplarından denekler de katıldı.

YAN ETKİLERİ NE?

Moderna’nın açıklamasına göre, aşı ağır bir yan etkiye yol açmadı. En yaygın yan etkilerin, kol kaslarında ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk olduğu belirtildi.

Moderna aşısının Faz-3 deneylerinin tam sonuçları, hakem heyetinden geçtikten sonra bilimsel bir yayın organında da yayınlanacak.

‘GİDİŞATI DEĞİŞTİREBİLİR’

Firmanın CEO’su Stéphane Bancel ise “Bu olumlu ön analiz, aşımızın Covid-19 hastalığını yüzde 94.1 oranında önleme becerisini ve daha önemlisi, ağır Covid-19 vakalarını engelleme becerisini teyit ediyor. Aşımızın, bu pandeminin gidişatını değiştirebilecek ve ağır hastalıklar ile ölümlerin engellenmesini sağlayacak yeni ve güçlü bir araç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘SONUÇLARI GÖRÜNCE AĞLADIM’

Firmanın medikal direktörü Dr. Tal Zaks da, “Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilerimiz de var” ifadelerini kullandı. Reuters’a konuşan Zaks, nihai sonuçları hafta sonunda ilk gördüğünde duygulandığını belirterek, “Kendimi ilk kez tutmayıp ağladım. Bu başarı oranında, etrafımızda kükreyen pandemi için ne anlama geldiğini hesapladığınızda, çok duygusal bir durum” dedi. (DIŞ HABERLER)

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